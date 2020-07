Sebastian Vettel verso l'anno sabbatico: perché il ritorno di Alonso in F1 alla Renault frega il tedesco

08 luglio 2020 a

Il ritorno di Fernando Alonso in Formula 1, clamoroso, è un brutto scherzo a Sebastian Vettel. Il pilota spagnolo, lontano dal Mondiale dal 2018 (era in McLaren) guiderà fino al 2021 la Renault. Il due volte campione del mondo a metà anni Duemila (passato poi con molta sfortuna alla Ferrari del post- Raikkonen). Una bella soddisfazione per il quasi 40enne asturiano e un bello scossone per il mercato piloti, che sta vivendo settimane decisive per gli assetti della prossima stagione. Con Hamilton e Bottas in scadenza di contratto alla Mercedes e Daniel Ricciardo verso la McLaren, per Vettel, che ha già annunciato l'addio alla Rossa (sostituito da Sainz), il sedile della Renault era l'unico libero tra quelli di un certo livello. Ci si è seduto Fernando, e per Sebastian si fa largo l'ipotesi di un "anno sabbatico" lontano dai Gp. Mesto finale di carriera.

