Ferrari, indiscrezione-terremoto: Sebastian Vettel se ne va subito? Voci sull'addio immediato

09 luglio 2020 a

a

a

Sebastian Vettel potrebbe lasciare la Ferrari prima della fine del mondiale di Formula 1, che è appena partito dall’Austria dopo lo stop forzato dal coronavirus. È l’indiscrezione clamorosa rilanciata da Il Giorno, secondo cui il tedesco potrebbe presto fare un annuncio sul futuro. Separato in casa con la Ferrari, Vettel non ha mai davvero accettato la decisione di Maranello di non offrirgli il rinnovo dopo cinque stagioni insieme. La Rossa guarda al futuro, che si chiama Charles Leclerc, e allora al tedesco non resta che prendere una decisione sul da farsi: l’addio immediato è una possibilità, ma piuttosto remota dato che la Ferrari farò di tutto per evitare la separazione prima della fine della stagione. Allora cosa farà Vettel l’anno prossimo? Di sicuro spera in una mossa della Mercedes, che quest’anno ha in scadenza sia Hamilton che Bottas: intanto è in corso una trattativa con la Aston Martin, che subentrerà all’attuale Racing Point e che promette di avere un ottimo potenziale da sfruttare in pista.

Vettel, disastro su disastro. Fernando Alonso torna in Formula 1 con la Renault: tedesco fuori dal Mondiale?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.