Antonio Conte, la rissa con Ivan Juric a microfoni Sky aperti: "Non rompere il c***o e stai muto"

Il bello (o il brutto, a seconda dei punti di vista) del calcio post-Covid è che negli stadi deserti nulla sfugge ai microfoni delle tv. E così anche lo scontro verbale tra Antonio Conte e Ivan Juric diventa una notizia: burro è partito dal gol di Lazovic, che dopo pochi minuti ha portato in vantaggio il Verona. L’allenatore dell’Inter si è innervosito e si è sfogato reagendo male dopo un fallo fischiato a Lukaku su Kumbulla: “Che fallo è?”. Juric non ha gradito la pressione del collega sull’arbitro e si è lamentato, provocando la reazione scomposta di Conte: “Non rompere il c***o e stai muto”. Il tecnico del Verona non ci ha pensato su due volte prima di replicare: “Stai muto te, ma come ti permetti”. Il tutto immortalato dai microfoni di Sky: sono seguiti momenti di profondo imbarazzo per i telecronisti.

