Sinisa Mihajlovic contro Fabio Caressa e Sky: "Quello piccolino, marito della Parodi", sfogo in diretta tv

Sinisa Mihajlovic è un fiume in piena dopo la sconfitta casalinga del suo Bologna, che si è arreso per 2-1 al Sassuolo, non riuscendo a bissare l’impresa con l’Inter. E proprio riguardo alla partita con i nerazzurri l’allenatore serbo ha ancora molto da dire, a giudicare dallo sfogo a cui si è lasciato andare ieri sera. In particolare Mihajlovic se l’è presa con Fabio Caressa e Il Club, la trasmissione in onda su Sky Sport: “Volevo dire che domenica abbiamo vinto con l’Inter, con un uomo in meno abbiamo recuperato e vinto. Abbiamo visto quella trasmissione là, quella in cui si tolgono le giacche, con l’uomo piccolino che conduce, il marito di Benedetta Parodi, e c’erano dentro Bergomi e tutti. Ho sentito mezz’ora di quella trasmissione, non si è mai detta una parola sul Bologna: è una vergogna, sembrava Inter Channel. Una vergogna - ripete Sinisa - si è parlato mezz’ora dell’Inter e nessuno si è permesso di fare i complimenti al Bologna per la vittoria e per quello che ha fatto. Questo non è giornalismo”.

Il Torino ritrova la vittoria contro il Brescia. Deludente invece il Bologna che vede il Sassuolo avere la meglio

