Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi sfoggia "i colori dell'estate": top viola "da Champions"

11 luglio 2020 a

a

a

Wanda Nara si gode la sua prima estate parigina, deliziando i follower di Instagran con una foto in top viola. L’anno scorso infatti Mauro Icardi approdò al Paris Saint Germain. Mentre Mauro si prepara per la Champions League con la sua squadra, la moglie Wanda si gode l’estate, e si tiene anche in allenamento. Ha infatti postato una foto su Instagram che la ritrae con un top viola, mostrando ancora una volta di essere in gran forma. “I colori dell’estate”, questo ha scritto la showgirl argentina sul post, scatenando i tanti commenti dei suoi follower.

A breve la vita di Wanda Nara diventerà anche una serie tv. In un’intervista rilasciata il mese scorso ha infatti rivelato che è in produzione una serie tv che racconterà la propria vita. “Racconterò particolari bollenti sulla mia vita”, aveva detto in una ’intervista a Gente, La serie sarà prodotta da Netflix e HBO.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.