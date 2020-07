Alessia Marcuzzi in bikini sul lettino. Stefano, Belen e le corna? "C'è una persona che...", video da impazzire

10 luglio 2020 a

a

a

“C’è una persona che è molto comoda, e non è mia figlia”. Alessia Marcuzzi rompe il silenzio e, seppur senza fare i nomi di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, risponde indirettamente alle indiscrezioni delle riviste di gossip che la vorrebbero al centro di un triangolo amoroso. La presentatrice televisiva non fa alcun riferimento alle voci di tradimento, ma nelle storie di Instagram ha pubblicato un paio di video in cui è distesa su un lettino e al suo fianco c’è il marito Paolo Calabresi Marconi. Il settimanale Oggi insiste nel raccontare che il matrimonio è in crisi da un po’ di tempo, ma intanto i due si mostrano in pubblico per provare a spegnere il gossip. Ma sempre secondo Oggi il marito della Marcuzzi sarebbe furioso per tutte le spifferate degli ultimi tempi e starebbe pensando di passare alle vie legali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.