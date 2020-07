Serie A, primo positivo al coronavirus post-lockdown: è del Parma, cosa succede adesso

11 luglio 2020 a

Dopo quasi un mese di partite, c’è il primo positivo al coronavirus in Serie A. Non è però un calciatore, bensì un membro dello staff del Parma. A comunicarlo è stato direttamente il club emiliano: “L’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto è completamente asintomatico ed è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali”. Tutti gli altri invece sono risultati negativi ai test e hanno iniziato l’isolamento presso il centro sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività sportiva, costantemente monitorare secondo il protocollo vigente. Quest’ultimo non impedirà quindi al Parma di scendere in campo: lo farà giù domani sera contro il Bologna. Ma intanto l’ombra del coronavirus si allunga nuovamente sul calcio italiano, anche se non dovrebbe creare problemi al regolare svolgimento del campionato fino alla fine.

