Lazio, la furia cieca di Claudio Lotito: voci su un ritiro extra-large, scontro nella squadra

La furia cieca di Claudio Lotito si abbatte sulla Lazio: dal sogno scudetto all'incubo, la serie di sconfitte consecutive, l'ultima poche ore fa con il Sassuolo. Biancocelesti evaporati dopo il lockdown e con i nervi a pezzi (si pensi allo scontro tra Francesco Acerbi e il direttore sanitario della Lazio, Ivo Pulcini). Ed in questo contesto, insomma, Lotito vorrebbe imporre un lunghissimo ritiro alla squadra di Simone Inzaghi: da Udine, mercoledì prossimo, alla sfida di Torino contro la Juventus del 20 luglio, senza mai passare per Torino. Il tema, ora, è dibattuto da squadra e società. Una stagione trionfale, insomma, rischia di finire nel peggiore dei modi (per l'aritmetica qualificazione alla Champions League, comunque, mancano solo cinque punti).

