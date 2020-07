Formula 1, al Gp di Stiria le due Ferrari ko al via. Hamilton vince e Bottas completa la doppietta Mercedes

12 luglio 2020 a

Dopo aver conquistato la pole position, Lewis Hamilton ha vinto in scioltezza la seconda prova austriaca del Mondiale con il Gp di Stiria. Alle sue spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas. Max Verstappen (Red Bull) completa il podio. Quarto Alex Albon con l'altra Red Bull davanti a Lando Norris (McLaren). Disastro della Ferrari con Leclerc che centra Vettel al via costringendo entrambe le vetture al ritiro.

"Sono grato di essere tornato al primo posto, mi sembra sia passato tantissimo tempo dall'ultima volta. Tornare a vincere qui, dopo le difficoltà dello scorso fine settimana, significa molto", ha detto a fine gara Lewis Hamilton. "Ho sbagliato, è tutta colpa mia e mi assumo la responsabiltà di quanto è successo. Chiedo scusa a Vettel". Sono state invece le parole di Charles Leclerc dopo l'incidente al via in cui è stato coinvolto insieme al compagno di squadra. Replica amara e rabbiosa di Vettel: "Non c'era spazio per quel sorpasso".

