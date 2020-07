Serie A, vittoria salvezza per la Samp contro l'Udinese. Tre pari in Cagliari-Lecce. Parma-Bologna e Fiorentina-Verona

12 luglio 2020 a

a

a

Il Verona vede allontanarsi il sogno europeo, la Samp è quasi salva mentre il Lecce tiene accesa una flebile speranza di evitare la retrocessione. Pari nel derby emiliano fra Parma e Bologna. Questi gli esiti delle quattro partite giocate questo pomeriggio, valide per la 32esima giornata di Serie A. L'Hellas di Juric sfiora l'impresa al Franchi di Firenze, 1-1 il finale per effetto delle reti di Faraoni nel primo tempo e Cutrone in pieno recupero nella ripresa al 96'. I viola evitano un brutto ko e restano a +7 sulla zona retrocessione. Scaligeri a -7 dal sesto posto. Vittoria pesante, invece, per la Sampdoria in casa dell'Udinese: il 3-1 della Dacia Arena (dopo il vantaggio dei friulani con Lasagna nel primo tempo al decimo centro stagionale, arriva al 46' il pareggio di Quagliarella, al rientro dopo 4 mesi di stop. Poi nel finale Bonazzoli all'83' e Gabbiadini al 94' chiudono i conti), consente alla squadra di Ranieri di agganciare proprio i friulani e di staccare il Lecce di sei lunghezze.

Per il Genoa tre punti salvezza: 2-0 ad una Spal sempre più con un piede in Serie B

La squadra salentina non va oltre lo 0-0 in casa di un Cagliari ormai tranquillo e si vede scavalcata dal Genoa. Gol ed emozioni al Tardini, dove si è giocato regolarmente dopo che tutti i giocatori del Parma sottoposto a tampone questa mattina sono risultati negativi. Il Bologna sciupa una vittoria ormai certa con un finale sciagurato dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol (Danilo e Soriano), si fa raggiungere nel finale del secondo tempo con due gol oltre il 90' dei padroni di casa (Kurtic al 93' e il rientrante Inglese al 95') .

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.