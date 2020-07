Gp di Stiria, le pagelle: dal 10 di Hamilton al disastro-Ferrari che vale uno zero come voto

Leonardo Filomeno 13 luglio 2020 a

Di seguito, le pagelle del Gp di Stiria, secondo appuntamento della stagione di Formula 1.

Hamilton 10 - Ruggente già dalle qualifiche. Un fulmine. A 6 vittorie da Schumacher. E torna mazziere. Su una Mercedes incontrovertibilmente superiore.

Norris 8 - Passa Stroll, poi Perez. Rianima a suon di sorpassi una gara a tratti statica. Ma è la pernacchia a Sainz l'assoluto colpo di scena. Lui quinto, il futuro ferrarista solo nono.

Verstappen 8 - Incontenibile. Da segnalare un rientro ai box super. Meritava la vittoria o almeno la seconda posizione, che conserva all'inverosimile. Bottas purtroppo gli fa la festa all'ultimo. Terzo. Podio amaro.

Perez 7 - Il messicano questa bella monoposto la sfrutta appieno. La toccata finale con Albon è però una macchia su una gara immensa. Racing sorprende (anche nel copiare).

Bottas 7 - Di nuovo anonimo gregario di Ham, ma non di Max. Alla fine lo supera due volte. La prima va male. La seconda ci riesce, ma con una macchina del genere...

Stroll 6 - Ha un sussulto e si fa sentire, mettendosi finalmente al passo di una Racing in ascesa verticale.

Ricciardo 6 meno - Nel finale dorme. Stroll e Norris lo superano alla grande. Ottavo. Che imbarazzo per il 'favorito'!

Renault 6 meno - Passi avanti, aspettando Alonso. Ma se ritiri Ocon (che fa bene) per precauzione perché fuma tutto come la settimana scorsa con Ricciardo 'in surriscaldamento' forse l'affidabilità non è ancora il massimo!

Sainz 5 - Qualifica brillante, poi giù di corda (come la sciagurata monoposto che lo aspetta). Nono. Giro veloce e qualche punto. E Perez lo supera al 40esimo.

Albon 4 e mezzo - Podio ancora rinviato. Perez alle calcagna troppo a lungo. Soprattutto, un distacco da Max (stessa macchina) mostruoso. Sottotono e in affanno. Fino all'ultimo.

Russel 4 - Fare peggio di Latifi era impossibile ma nella stramba impresa ci riesce. Peccato. Per le qualifiche. E perché la Williams va meglio. Ma lui caro Wolff merita altro...

Gasly 3 - Fuoco nelle qualifiche, poi rovinosamente cade. L'unico punto di una AlphaTauri già stanca è quello di Kvyat in decima. Poca roba.

Haas 2 - Ci ha talmente abituati a ritiri e a risultati insufficienti che vederla tra la 12 e la 13 ci lascia esterrefatti.

Alfa Romeo 1 - Ad una puntuale inconcludenza. Qualifiche barzelletta. In gara rischiano di smentirsi andando quasi a punti. Qualche lampo per Raikkonen. Poi addirittura le Haas meglio di Giovanazzi.

Ferrari 0 - Charles l'intrepido tenta una rimonta e tampona Vettel in partenza. Il duo sventura batte in ritirata. Il monegasco si cosparge il capo, ma è l'ennesima frittata indigesta. Taglio di teste, profonda restaurazione. E quarantena fino al 2022. Non ci sono progressi, né prestazioni. Andare avanti così è un oltraggio al buon senso. Sarebbe più logico ritirarsi dalla competizione (con buona pace dei premi FOM). O che in subordine il Cavallino diventi la prima delle squadre motorizzate.



