Manchester City, il Tas annulla la squalifica: sì alla Champions (e Pep Guardiola resterà in sella)

Un giorno di festa, per il Manchester City. Il Tas, il Tribunale Arbitrale per lo Sport di Losanna, ha infatti accolto il ricorso dei Citizens: revocata la squalifica imposta dalla Uefa lo scorso febbraio, con la quale il club allenato da Pep Guardiola era stato escluso dalle coppe europee per le prossime due stagioni a causa di violazioni al Fari Play finanziario. Per il Manchester City resta solo un'ammenda pari a 10 milioni di euro, noccioline considerati i bilanci della squadra. E la festa è doppia, perché ora il City, quasi certamente, potrà ancora contare su Guardiola: difficile, anzi quasi impossibile, ipotizzare che sarebbe rimasto su quella panchina senza potersi giocare la Champions League per due lunghi, lunghissimi anni.

