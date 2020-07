Lautaro Martinez verso il Barcellona. "70 milioni più Firpo, l'Inter ha accettato l'offerta"

14 luglio 2020 a

Secondo il Mundo Deportivo il Barcellona avrebbe convinto l'Inter per il trasferimento di Lautaro Martinez in Spagna. Il Barcellona dopo aver escluso il pagamento di quei 111 milioni di euro di clausola avrebbe avanzato un'altra super offerta ai nerazzurri per l'attaccante argentino: 70 milioni di euro cash più il cartellino di Junior Firpo come contropartita tecnica, valutato 41 milioni. L'ex ala del Betis è arrivata a Barcellona la scorsa estate per un totale di 18 milioni fissi più 12 variabili.

Il club nerazzurro sembra molto interessato all'ultima offerta dei catalani. È un giovane giocatore fisico, di livello internazionale e sembra un buon profilo per l'Inter. Antonio Conte, infatti, punta molto sui giocatori esterni che devono coprire molto campo. Per il Mundo Deportivo, la trattativa sembra a buon punto, con l'Inter che avrebbe accettato la valutazione di 41 milioni di euro per Junior Firpo.

