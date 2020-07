Adriano, l'ex giocatore dell'Inter fotografato in stato confusionale ad una festa di piazza in Brasile

15 luglio 2020 a

Adriano, l’ex attaccante di Inter, Parma e Roma, è stato sopreso in evidente difficoltà. Barcollante, l’ex campione si aggrappa a un giovane, che lo sostiene e lo aiuta ad allontanarsi dagli occhi indiscreti di quanti lo osservano e filmano l’ex campione. L'ex calciatore si trovava domenica mattina a una festa a Rio e sembrerebbe in uno stato confusionale. Il video sta raccogliendo visualizzazioni in abbondanza sui social. Molti si dicono preoccupati per la sua salute anche per la situazione legata dall’espandersi in Brasile del coronavirus e dalla mancanza di protezioni.

Adriano solo due anni fa, aveva dichiarato di essersi presentato spesso agli allenamenti con l'Inter in condizioni pietose: ubriaco. Questo aspetto però è sempre stato tenuto nascosto dallo stesso club nerazzurro che, nel tentativo di tutelarlo, ha sempre nascosto la cosa.

