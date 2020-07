Vincenzo Spadafora, il ministro apre al ritorno dei tifosi allo stadio: "Ma continueremo ad essere prudenti"

16 luglio 2020 a

I tifosi potrebbero tornare allo stadio in occasione del via del prossimo campionato. Se lo augura il ministro Vincenzo Spadafora, rispondendo ad un'interrogazione al question time al Senato. "Per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora - spiega - e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perché a settembre alla partenza del nuovo campionato ci sia modo di riaprire gli impianti al pubblico".

Da Spadafora via libera alla "quarantena soft". Coronavirus "fregato": la Serie A si concluderà in ogni caso

La presa di posizione del ministro arriva a tre giorni di distanza dall'invito della Lega di Serie A, che, al termine dell'Assemblea di lunedì scorso, aveva ribadito "la necessità di favorire al più presto, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, la riapertura parziale degli stadi al pubblico". Una accelerata che farà felici i tifosi di calcio

