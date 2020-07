Oriana Sabatini, la fidanzata di Dybala rompe ogni tabù: "Eccomi in bikini", un messaggio fortissimo

18 luglio 2020 a

a

a

Famosa per essere la compagna dello juventino Paulo Dybala, l'argentina Oriana Sabatini ha voluto sfruttare la sua visibilità sui social per lanciare un messaggio di forza a tante giovani che, come lei, hanno affrontato o stanno affrontando problemi di tipo alimentare e di autostima. Sempre bellissima, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in bikini per mettere in evidenza i tanti piccoli difetti fisici che ogni donna ha, anche la più "glamour". Esibirli senza problemi, con ironia, per demolire il mito della "modella perfetta" che tanti problemi emotivi e psicologici crea nelle adolescenti di tutto il mondo.

"Ieri mi sono decisamente abbuffata e, per molte donne, sarebbe stato inimmaginabile caricare oggi qualcosa sui social network", è il messaggio scritto dalla Sabatini. "Dopo 10 anni trascorsi a lottare contro i disturbi alimentari, passando dall'anoressia alla bulimia, oggi mi trovo a condividere con voi ciò che sono. Faccio sempre foto o mi riprendo quando mi alleno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e muoio di fame, ora voglio togliermi quel peso: non ho intenzione di darvi lezioni, perché sono la prima a dover imparare ancora molto, ma se questo potesse aiutarvi ne sarei davvero felice". "Messaggi di questo tipo - conclude - avrei voluto vederli quando ero un’adolescente, perché mi avrebbero fatto stare meglio. So di avere il fondoschiena piccolo, non troppo sodo, con le smagliature e un po’ di cellulite, e va bene così. A questo punto oso mostrarmi così perché non c'è niente che possiate dirmi che è peggio di tutto ciò che mi sono detta nella mia testa. Ad ogni modo, adoro come sono uscita nel video e penso che sia un passo piuttosto grande". Applausi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.