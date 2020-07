Mario Balotelli in Lega Pro? Ipotesi clamorosa: a 30 anni, il doppio salto all'indietro. Una fine inimmaginabile

19 luglio 2020 a

"Contatti avviati con Raiola". Per Mario Balotelli potrebbe essere quella di Como l'ultima spiaggia (del lago) di una carriera che 10 anni fa sembrava destinata a ben altri lidi e premi. A 30 anni, dopo una disastrosa stagione nel Brescia in Serie A (retrocessione quasi certa, rendimento ai minimi con 5 reti in 19 partite, addirittura fuori squadra anche per motivi fisici dopo il lockdown), il 30enne ex Inter, Milan e Liverpool pare essersi rassegnato a mettere da parte l'orgoglio, preferendo qualche club italiano di secondo livello rispetto a mete più esotiche. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i lariani che militano in Lega Pro, forti della nuova proprietà indonesiana, sarebbero disposti a mettere sul piatto un'offerta consistente per convincerlo a trasferirsi in terza serie e ci sarebbe già stato un primo incontro tra le parti.

