Serie A, Roma-Inter finisce in pareggio e i nerazzurri falliscono l'ultima chiamata per lo scudetto

Un punto che non serve a nessuno. E che fa sorridere soprattutto Milan e Juventus. L'Inter nella capitale fallisce l'ultima chiamata per lo scudetto. Il 2-2 dell'Olimpico non mette pressione ai bianconeri, che possono nuovamente - e definitivamente - allungare in classifica in caso di vittoria con la Lazio. Il meno tre resta un miraggio, la realtà racconta di una squadra non ancora pronta, soprattutto sul piano mentale, a lanciare il guanto di sfida alla Vecchia Signora. La Roma invece butta via nel finale, per un errore di Spinazzola, i tre punti che le avrebbero permesso di mantenere un margine di sicurezza (+4) sul lanciatissimo 'Diavolo' di Pioli, ora lontano appena due lunghezze. La corsa per il quinto posto resta apertissima, la squadra di Fonseca conferma di avere grandi margini ma al tempo stesso le consuete fragilità.

