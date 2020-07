Formula 1, Lewis Hamilton vince in Ungheria: sul podio anche Verstappen e Bottas

19 luglio 2020 a

Lewis Hamilton vince il Gp di Ungheria, terzo appuntamento del Mondiale, dominando dal primo all'ultimo giro conquistando la sua ottava gara in carriera sul circuito dell'Hungaroring. Il campione del mondo della Mercedes con il tempo ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, terzo l'altra 'freccia d'argento' di Vatteri Bottas che precede la Racing Point di Lance Stroll, quarto. Hamilton ha anche conquistato un punto addizionale realizzando il giro più veloce. Gara tutta in salita per la Ferrari, Sebastian Vettel è giunto sesto, dietro la Red Bull di Albon, mentre Charles Leclerc, che paga la scelta di montare gomma soft al terzo giro, è finito fuori dalla zona punti, undicesimo, preceduto dal suo futuro compagno di squadra Carlos Sainz (McLaren). Settimo Perez con l'altra sempre più sorprendente Racing Point, ottavo Ricciardo (Renault) e nono Magnussen (Haas).

