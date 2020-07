Milan, brutte notizie per Pioli dopo la riconferma: Romagnoli e Conti, niente Atlanta. Fuori pure Hernandez

22 luglio 2020 a

Il Milan dopo il rinnovo di Pioli, dopo la vittoria col Sassuolo a Reggio Emilia, perde Romagnoli e Conti in meno. Stagione finita per il centrale rossonero che ha rimediato una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro. Anche l'esterno probabilmente non scenderà più in campo per via di un trauma ginocchio sinistro. L’esame di risonanza ha però scongiurato lesioni.

Quindi una difesa a pezzi per il Milan contro l'Atalanta, senza due titolari su 4 e con l'assenza dello squalificato Theo Hernandez. Scelte così obbligate per Pioli con Calabria, Kjaer, Gabbia e Laxalt. A centrocampo fuori per squalifica anche Bennacer.

