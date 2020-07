Serie A, il Torino pareggia col Verona, il derby della Lanterna al Genoa. Brescia in B dopo il ko a Lecce

23 luglio 2020 a

a

a

La lotta salvezza resta viva. Merito del Lecce, che supera 3-1 il Brescia - trascinato dalla doppietta di Lapadula - condannando le rondinelle all'immediato ritorno in Serie B dopo un solo anno e rimanendo in corsa per la permanenza in Serie A. Anche se il successo del Genoa nel derby con la Sampdoria (2-1, gol vittoria di Lerager) complica e non poco i piani di Liverani, che resta distante 4 punti dalla salvezza con una partita in meno da giocare.

La Roma affonda la Spal con sei reti. E Zaniolo ci mette la firma con un gran gol

Volata per non retrocedere da cui si sta per tirare fuori invece il Torino, che coglie un pareggio (1-1. A segno Borini e Zaza) in casa contro il Verona e mantiene sei punti di vantaggio sulla zona calda. Un bel cuscinetto considerando che alla fine del campionato mancano tre gare e che nel prossimo turno i granata affronteranno la già retrocessa Spal.nza in Serie A è quasi al sicuro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.