Il Milan piomba su Sandro Tonali: una inattesa e pesantissima offerta per fregare l'Inter

Un inatteso e clamoroso raid di un galvanizzato Milan su Sandro Tonali: per il gioiellino del Brescia ora è derby con l'Inter, mentre la Juventus fa un passo indietro. C'è entusiasmo dopo la firma di Stefano Pioli e, soprattutto, ci sono soldi dopo la cessione di Suso in via definitiva al Siviglia. E così non si ragiona solo sul rinnovo di Gigio Donnarumma e sul riscatto di Ante Rebic (oltre a riflettere su Ibrahimovic), ma ci si muove anche su Tonali, che adesso sarebbe un obiettivo concreto. La strategia, pareggiare l'offerta dell'Inter, 32 milioni più due, anzi migliorarla spalmando il pagamento su tre anni al posto di quattro. Il derby per il centrocampista, insomma, è appena iniziato.

