Marc Marquez torna in sella? L'esperto: "Un'altra caduta avrebbe effetti devastanti, arto a rischio"

Una mezza follia, quella di Marc Marquez, pronto a tornare in pista già oggi, venerdì 24 luglio, dopo essersi fratturato l'omero destro nella brutta caduta di domenica scorsa alla prima gara della stagione della MotoGp. I medici del circus, infatti, lo hanno ritenuto idoneo per tornare in sella alla Honda. Una scelta contestata con veemenza da Carlo Tranquilli, ex direttore dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, che interpellato dall'Ansa ha parlato di possibili "effetti devastanti" sull'omero in caso di nuova caduta. "I medici si assumono una grossa responsabilità dando l’ok a Marc Marquez per correre già domenica. Evidentemente confidano molto nei loro metodi di valutazione", ha spiegato Tranquilli. E ancora: "Parliamoci chiaro, siamo ben lontani dai tempi fisiologici di guarigione dell’osso, anche se le moderne tecniche di intervento fanno effettivamente miracoli. Un altro incidente potrebbe mettere a rischio la funzionalità dell’arto e allora sì che i tempi di recupero sarebbero molto più lunghi", conclude. Insomma, Marquez prima di risaltare in sella forse dovrebbe pensarci due volte.

