Serie A, gol e brividi tra Bologna e Lecce: Barrow al '93 mette nei guai i pugliesi con un piede in B

Il Lecce cade a Bologna e mette un piede e mezzo in Serie B. Al Dall'Ara sfida rocambolesca, ricca di colpi di scena, tra la squadra di Mihajlovic, ormai salva e i salentini alla disperata caccia di punti salvezza. Finisce 3-2 per i padroni di casa, con gli ospiti che riescono a rimontare con Mancosu e Falco dopo il micidiale uno-due degli emiliani firmato Palacio-Soriano nei primi 5'.

Ma in pieno recupero Barrow, al suo nono centro in rossoblù, riporta avanti il Bologna e inguaia il Lecce, che non sfrutta il ko del Genoa con l'Inter e resta così a quattro punti di distacco dalla zona salvezza. Per evitare la caduta in B, serve davvero un miracolo. Il Bologna si risolleva dopo due sconfitte e ritrova la vittoria che mancava da cinque gare.

