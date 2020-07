Maurizio Sarri dopo lo scudetto: "Allora siete forti", tutta la rabbia del mister della Juventus

27 luglio 2020 a

a

a

Juventus campione d'Italia. Per la nona volta consecutiva. Roba da leggenda. Scudetto vinto da Maurizio Sarri, mister molto contestato nel corso di questa sua prima stagione in bianconero e atteso al bivio-Champions League. Mister, forse, anche in discussione. Ed è in questo contesto che va inquadrata una battuta dell'allenatore toscano, carpita nel corso dei festeggiamenti nello spogliatoio dopo la vittoria-scudetto sulla Sampdoria. "Se avete vinto con me, siete forti", ha detto Sarri, per poi confermare le parole anche davanti ai giornalisti. Insomma, una battuta sarcastica e pungente, con la quale l'allenatore prova a scrollarsi di dosso le molte critiche, forse anche ingenerose, almeno fino a quando non si vedrà fino a che punto arriverà in Europa la sua Juventus.

La solita sigaretta, lo spumante e tanta schiuma. Sarri fa festa con la squadra negli spogliatoi: "Un sapore forte e particolare"

