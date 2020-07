Mauro Icardi, il "like" alle parole di Bonucci dopo lo scudetto: rabbia dei tifosi dell'Inter

28 luglio 2020 a

Che sfregio quello di Mauro Icardi all'Inter, la sua vecchia squadra. Succede che dopo la partita con la Sampdoria in cui la Juventus ha vinto il suo nono scudetto, Leonardo Bonucci abbia scritto sui social quanto segue: "Da Capitano di una grande Squadra. In un anno surreale. Con una pandemia. Contro tutto e tutti. Per i nostri tifosi. Per chi voleva i playoff. Per chi credeva di poterlo vincere al nostro posto. Per chi ci ha criticato. Per chi non ci credeva più. IL MIO PIÙ BELLO". Parole che hanno raccolto il like proprio di Icardi. Non il massimo, considerato i trascorsi nerazzurri del giocatore ora in forza al Psg. Ovvie e scontate le dure reazioni sui social dei tifosi nerazzurri contro Icardi.

