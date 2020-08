Yevgeni Chernov, il doppio salvataggio del difensore russo: salva il gol da dentro la porta, il gesto dell'anno?

03 agosto 2020 a

Qualcosa che su un campo da calcio non si era quasi mai visto. Probabilmente, il più grande gesto difensivo dell'anno. Forse qualcosa in più. Siamo in Russia, nella Russian Premier League, e il difensore dell'Fc Rostov, Yevgeni Chernov, combina ciò che potete vedere nel video qui sotto. Prima salva sulla linea una rete fatta, inseguendo il pallone e respingendolo. Ma lo respinge sui piedi di un avversario e Chernov, per inerzia, finisce dentro alla porta. Per l'avversario occasione semplicissima: tira, ma Chernov con un guizzo si lancia fuori dalla porta e respinge ancora. Un doppio, clamoroso, intervento con cui nega due volte la rete al Lokomotiv Mosca. Il salvataggio dell'anno.

