Al Milan lo scudetto del lockdown: numeri impensabili, a livello del Real Madrid

Il Milan ha vinto lo scudetto del lockdown con 30 punti: nessuno ne ha conquistati di più dopo la ripresa della Serie A, addirittura i rossoneri ne hanno portati a casa 10 in più della Juventus e si sono distinti in qualità di unica squadra imbattuta. Purtroppo per il club ciò non si traduce in trofei, ma almeno il Milan ha finalmente una base solida da cui ripartire e una squadra degna di essere definita tale. Stefano Pioli si è guadagnato la conferma e con lui Zlatan Ibrahimovic: sono la mente e il braccio dei rossoneri, che dopo il coronavirus hanno alzato esponenzialmente il livello del gioco. Tutti i singoli sono migliorati in maniera quasi clamorosa e a giovarne è stata l’intera squadra: nei maggiori campionati europei solo il Real Madrid (10) ha vinto più partite del Milan (9) nel post lockdown. Da evidenziare anche la continuità in zona gol mostrata dei rossoneri, che invece avevano faticato terribilmente sotto questo aspetto fino a febbraio: sono 35 le reti realizzate dopo la ripresa del campionato. Il Milan ha sorpreso tutti, ma adesso arriva il difficile: dovrà confermarsi su questi livelli anche nella prossima stagione, in cui l’obiettivo sarà la qualificazione in Champions League, dopo quella in Europa League strappata grazie all’ottimo finale di campionato.

