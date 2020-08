Mario Balotelli in Romania per la Champions League dopo il fallimento con il Brescia: trattativa avanzata

04 agosto 2020 a

Dopo aver sprecato malamente l’occasione con il Brescia, per Mario Balotelli si profila un proseguo di carriera lontano dai principali campionati europei. Pur avendo soltanto 29 anni, l’attaccante sembra essere prossimo al tramonto dopo quanto accaduto con le Rondinelle: è fermo dallo scorso 9 marzo, quando giocò l’ultima partita prima del lockdown. Poi SuperMario è finito fuori rosa a causa dei dissidi con il presidente Cellino e non ha più messo piede in panchina, figuriamoci in campo: e così il Brescia è retrocesso mestamente senza l’uomo che doveva guidare la salvezza. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, Balotelli potrebbe proseguire la carriera all’estero, più precisamente in Romania. Un bel salto indietro, se non fosse che la squadra interessata a lui è il Cluj, che comunque ha appena vinto il campionato e può offrirgli l’occasione di giocare i preliminari di Champions League. I ben informati parlano di trattativa in fase avanzata: a Mino Raiola il compito non facile di trovare la soluzione migliore per Balotelli.

