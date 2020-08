Milan, Rafael Leao nel mirino del Real Madrid: con un'offerta irrifiutabile può partire

06 agosto 2020 a

Dalla Spagna arriva una bomba di mercato che riguarda il Milan, anche se non si tratta di un affare in entrata bensì in uscita. Stando alle ultime indiscrezioni, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao per il ruolo di vice-Benzema: il portoghese è giovane e ha potenziale, che ha espresso solo a tratti nella prima stagione in rossonero. Ma evidentemente Zidane intravede un grande giocatore in lui, altrimenti non lo avrebbe inserito nella lista dei profili attenzionati. Difficile che il Milan decida di cedere un giocatore sul quale ha investito in maniera importante nella scorsa estate, ma in caso di offerta irrinunciabile il portoghese può sicuramente partire. Anche perché Pioli lo ha impiegato poco da titolare nella Serie A post-Covid: tra Ibrahimovic e Rebic i rossoneri sono piuttosto coperti nel ruolo di prima punta.

