Andrea Dovizioso vince il Gp d'Austria di MotoGp, Valentino Rossi quinto e "rinato"

Vince Andrea Dovizioso e Valentino Rossi rinasce nel Gp "della paura". In Austria, quarta prova del Mondiale di MotoGp, succede di tutto: al quarto giro, Zarco e Morbidelli si scontrano per un tentativo folle di sorpasso da parte del francese e le moto impazzite sfiorano Rossi e Vinales, letteralmente vivi per miracolo. Bandiera rossa, si torna ai box e ricomincia la gara, a quel punto dominata dal 34enne pilota forlivese che alla vigilia ha annunciato il suo addio alla Ducati a fine stagione perché "non ci sono più le condizioni per continuare insieme".

"Non è un addio al motociclismo", ha spiegato, e si è visto: perfetto e autoritario, ora Dovi può puntare alla vittoria nel Mondiale anche puntando sull'infortunio che terrà lontano il pluri-campione in carica Marc Marquez. Alle sue spalle, sul podio, Mir e Miller e appena dietro Binder e proprio Valentino Rossi, quinto e rinfrancato nello spirito e nel morale. Ancora dietro, Nakagami, Petrucci, Quartararo, Lecuona e Vinales. Nella classifica del Mondiale, Quartaro è sempre primo con 67 punti, 11 di vantaggio su Dovizioso e 19 su Vinales.

