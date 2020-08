Lionel Messi, indiscreto dallo spogliatoio del Barcellona: "Va via", Suning e Guardiola pronti

18 agosto 2020 a

Lionel Messi sembra determinato a porre fine alla sua lunghissima storia con il Barcellona. Al punto che, secondo le fonti di Espn, l’argentino avrebbe già comunicato ai compagni di squadra la decisione di lasciare il club. Il presidente Batomeu attende: non vuole essere ricordato come il presidente che ha ceduto il fuoriclasse blaugrana, vuole che sia lo stesso giocatore a fare il primo passo verso l’addio. L’umiliazione storica subita per mano del Bayern Monaco - che si è imposto per 8-2 nei quarti di Champions League - è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso: poi, come se non bastasse, il Barça ha anche riconfermato Eric Abidal come responsabile di mercato. Scelta che per Messi è incomprensibile e non fa altro che spingerlo ulteriormente verso l’addio. Al momento sono due le squadre maggiormente interessate ad un’eventuale rottura tra l’argentino e il Barcellona: l’Inter di Suning che spera nel colpaccio mediatico per riproporre la sfida Messi-Ronaldo in Serie A; e il Manchester City di Guardiola che vuole riunirsi sul suo pupillo per inseguire quella Champions che gli sfugge ormai dal 2011.

