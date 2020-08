Lionel Messi, "non parla con il Barcellona da cinque giorni": Koeman e Bartomeu fregati, sarà addio

19 agosto 2020 a

Quale sarà il futuro di Lionel Messi? Il mondo del calcio attende la decisione del fuoriclasse argentino, che praticamente non rivolge parola agli esponenti del Barcellona da cinque giorni, ovvero da quando ha subito l’imbarazzante 8-2 per mano del Bayern Monaco nei quarti di Champions League. “Va via? Non so se sia da discutere se voglia restare o no. È il miglior giocatore del mondo, sarei felice di lavorare con lui”: così Ronald Koeman nella conferenza di presentazione. Il nuovo allenatore blaugrana non ha ancora parlato con Messi, così come non lo ha fatto il presidente Bartomeu, che ha ammesso di aver sentito finora soltanto il padre dell’argentino. Messi sembra essersi chiuso nel suo silenzio, che lascia immaginare una decisione imminente: secondo i media spagnoli vuole andarsene, nonostante le mosse del Barça per cercare di convincerlo a rimanere (licenziamento di Setien e Abidal). La scelta definitiva è attesa a breve: nel caso in cui dovesse consumarsi l’addio, il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe ovviamente favorito, ma attenzione all’Inter che ha un grande progetto per l’argentino.

