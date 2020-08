Zlatan Ibrahimovic, il gioiellino del mare: yacht da 20 milioni di euro, optional extra lusso

21 agosto 2020 a

Il gioiellino di Zlatan Ibrahimovic? Uno yacht da 20 milioni di euro super-personalizzato. La versione base del suo Riva 100 Corsaro, lungo 30 metri e con un motore da 2.465 cavalli (velocità massima di 27,5 nodi) costa 8 milioni di euro. A questa il giocatore del Milan (in trattativa per il rinnovo, senza fretta) ha fatto aggiungere qualche altro costoso optional che ha più che raddoppiato il prezzo finale. D'altronde, per ospitare comodamente 12 persone più 8 membri dell'equipaggio, non si può lesinare. Tra le chicche volute dal 39enne svedese, scrive il Corriere della Sera, "un enorme salone con vetrate panoramiche, un cocktail bar sul ponte superiore, una palestra e nello scafo un garage per un motoscafo lungo 4,5 metri e moto d’acqua". Un bel modo per aspettare di firmare il contratto da 6 milioni l'anno coi rossoneri.

