Massimiliano Allegri, l'ex tecnico di Milan e Juventus, cercato dall'Inter potrebbe finire al Paris Saint Germain

23 agosto 2020 a

a

a

Stasera si gioca la finale di Champions League Psg-Bayern Monaco, ma il mercato guarda oltre. A Parigi, al di là del risultato, hanno molti dubbi sul tecnico Thomas Tuchel. In caso di sconfitta, gli sceicchi proprietari del club transalpino sarebbero pronti a dargli subito il benservito, nonostante abbia portato il Psg alla prima finale di Champions della sua storia, ed a chiamare Massimiliano Allegri, allenatore pronto a finire sulla panchina dell'Inter se il rapporto tra i nerazzurri e mister Conte dovesse terminare quest'anno.. Così i destini di Inter e Psg, ma anche del Bayern e dell'ex tecnico della Juve si incrociano.

Inter, dopo Conte un'altra "pista juventina": "Marotta ha già scelto, martedì giorno clou". L'allenatore favorito? Un nome clamoroso

Allegri, scrive il Giorno, è tecnicamente libero, dopo aver concluso il 30 giugno scorso il suo contratto con i bianconeri. L'Inter non lo ha ancora contattato, fidando nella possibilità di ricomporre la frattura con Conte, ma la situazione è in rapido divenire: e tra Psg e Inter è certo che Allegri sceglierebbe Milano. Ma i destini del mercato sono sempre imprevedibili e stasera a guardare il match (arbitrato dall'italiano Daniele Orsato con diretta alle 21 su Sky e su Canale 5 in chiaro) saranno in tanti, anche con un occhio rivolto ai propri interessi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.