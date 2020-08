Miralem Pjanic, l'ex juventino ora al Barcellona è risultato positivo al coronavirus

23 agosto 2020 a

Miralem Pjanic, dopo aver accusato un malore nella giornata di sabato ed essere stato sottoposto al tampone, è risultato positivo al covid-19. Lo ha comunicato il Barcellona a attraverso i suoi canali ufficiali. Pjanic non potrà allenarsi con i catalani fino alla prima settimana di settembre, in vista della ripresa della Liga che comincerà il 12 settembre, con l'ex Juventus che dovrà aspettare per poter partecipare alle sedute di gruppo con i compagni e scendere in campo con loro.

Il Barcellona, spiega Sport Mediaset, ha comunque precisato che Pjanic è asintomatico e in isolamento per le prossime due settimane. Questo il comunicato: "Miralem Pjanic è risultato positivo al test PCR a cui è stata sottoposto sabato 22 agosto, dopo aver avuto qualche fastidio. Il giocatore gode di buona salute ed è isolato in casa. Per questo motivo, il giocatore non si recherà a Barcellona per 15 giorni e si unirà solo dopo alla squadra"..

