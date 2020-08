Andrea Pirlo disegna la Juventus del futuro: "Dybala parte del progetto. Addio a Higuain"

25 agosto 2020 a

"Voglio riportare un po' di entusiasmo che è mancato nell'ultimo periodo. Dobbiamo avere sempre il pallone e dobbiamo recuperarlo appena possibile". Sono le prime parole nella conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo come tecnico della Juve. Primo incontro con Ronaldo. "C'eravamo già sentiti qualche giorno fa prima di cominciare. Ieri abbiamo chiacchierato un po' di tutto, del presente e del passato. Nelle prossime settimane entreremo più nei dettagli tecnici". Dybala? "Non è mai stato sul mercato, per me è un giocatore importante. Appena rientrerà farà parte del progetto".

L'addio a Higuain è ufficiale: "Con Gonzalo ho parlato. E' una persona che ammiro tantissimo, ha fatto un ciclo importante qui, è stato un grandissimo giocatore ma parlando con lui abbiamo deciso che le strade si devono separare. E' stato un grandissimo campione ma i cicli finiscono. E' stato messo da parte ma da persona seria ci siamo parlati, prendendo questa decisione".

