Juventus, con Pirlo parte Dybala? La Joya sul mercato, "l'unica possibile plusvalenza per Agnelli"

Aria di rivoluzione alla Juventus, e con Andrea Pirlo nuovo mister a finire sacrificato potrebbe essere Paulo Dybala, appena votato miglior giocatore dell'ultima Serie A. Retroscena incrociati rivelano la tentazione di Andrea Agnelli, finanziaria prima che tecnica: nessuno discute più l'argentino, ma senza il trionfo auspicato in Champions League le casse bianconere piangono e serve una maxi-plusvalenza per tappare il buco. La Joya, in questo senso, è l'unico che potrebbe garantirla perché dagli altri partenti (da Alex Sandro a Bernardeschi e Douglas Costa) si spera soprattutto di non perdere molto e risparmiare qualcosa sul monte ingaggi.

"Come vuole convincerlo a restare". Juve, la prima grana per Pirlo si chiama Cristiano Ronaldo

Secondo la Gazzetta dello sport, comunque, l'attaccante argentino, 26 anni, non verrà svenduto e si prenderanno in considerazioni solo offerte "top" dai 90 milioni in su. A frenare l'obiettivo di portare a Torino un "nuovo Ronaldo", e dunque, ridimensionare anche il prossimo mercato, spiega ancora la Gazzetta, è stato lo stop ai ricavi imposto dal blocco delle attività legato al coronavirus. Una crescita finanziaria frenata sul più bello a cui si sono aggiunte le (impreviste) difficoltà tecniche delle ultime settimane culminate con la batosta contro il Lione. sarebbe abbastanza per cambiare l'estate del calcio.

