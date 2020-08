Carles Perez positivo al coronavirus: dopo Mirante è il secondo caso nel club giallorosso

27 agosto 2020 a

Dopo quello di Antonio Mirante, un altro caso di positività al Covid-19 nella Roma. Carles Perez ha infatti annunciato attraverso il proprio profilo Instagram di essere risultato positivo al coronavirus ma di essere "totalmente asintomatico". Lo spagnolo sta bene e non vede l'ora di tornare al lavoro: "Ci vediamo presto in campo". L’ex blaugrana è stato posto in isolamento e in quarantena secondo le procedure previste.

Nel post il giocatore ha poi comunicato le sue condizioni: "Fortunatamente mi sento molto bene e sono totalmente asintomatico, anche se come è logico dovrò restare in isolamento fino a quando il test non sarà negativo. Quando i medici me lo permetteranno, mi unirò ai compagni per lavorare più motivato che mai". Carles Perez resterà in isolamento per 14 giorni e, se tornerà negativo, potrà tornare ad allenarsi con i compagni quando ormai il prossimo campionato di Serie A sarà alle porte.

