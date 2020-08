Roma, cambia la proprietà: Pallotta accetta l'offerta di Friedkin, c'è l'accordo vincolante

06 agosto 2020 a

a

a

C’è la firma sull’accordo preliminare vincolante per la cessione della Roma, che si prepara a passare da un americano all’altro. Dal bostoniano James Pallotta al texano Dan Friedkin: l’affare era praticamente fatto da tempo, ma stavolta è arrivata l’accelerata decisiva. Anche perché il club giallorosso è già in ritardo sulla tabella di marcia, e proprio per questo ha fallito l’operazione Smalling, che è tornato al Manchester United dopo la fine del prestito. Una perdita enorme per Fonseca, che però in ottica futura può rallegrarsi per il nuovo scenario societario: alla fine Pallotta ha accettato l’offerta da 490 milioni (disponibili immediatamente) e comprensiva dei debiti societari. Friedkin ha atteso con pazienza e ha affondato il colpo dopo che è naufragata la pista che portava ad un gruppo del Kuwait: Pallotta non ha potuto far altro che accettare l’offerta, altrimenti avrebbe dovuto farsi carico da solo dell’aumento di capitale necessario. Il figlio di Friedkin, Ryan, dovrebbe ricoprire il ruolo di presidente: la Roma si prepara a imitare il modello Suning che tanto bene sta facendo all’Inter.

Roma, nessuna offerta dal gruppo del Kuwait: Pallotta ha fretta, si chiude con Friedkin?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.