Ferrari oltre l'umiliazione al GP del Belgio: "Non era mai successo", record negativo per Vettel e Leclerc

Ormai ogni fine settimana sta assumendo le proporzioni di un incubo per la Ferrari. La brutta notizia è che non si vede la luce in fondo al tunnel, anzi le Rosse sembrano sprofondarci dentro sempre di più. Che le qualifiche del Gran Premio del Belgio non sarebbero andate bene era già chiaro dall’ultima sessione di prove libere, in cui Sebastian Vettel aveva chiuso addirittura in ultima posizione, mentre Charles Leclerc aveva fatto poco meglio (17esimo). Sintomi di una macchina che non è neanche lontanamente competitiva, come tutte quelle con motore Ferrari. Nelle qualifiche ufficiali non è andata tanto meglio: le Rosse sono arrivate al Q2 per il rotto della cuffia, dopodiché sono state eliminate entrambe con distacchi abissali dai primi. Lewis Hamilton ha strappato la pole in 1’43’’255, mentre Leclerc e Vettel partiranno dalla settima fila: sono arrivati rispettivamente 13esimo e 14esimo, incredibile che si pensa che entrambe le Ferrari non erano mai state eliminate nel Q2 da quando esiste questo format. Se poi si aggiunge che l’anno scorso su questo circuito le due Rosse avevano monopolizzato la prima fila, ecco che il disastro totale è servito.

