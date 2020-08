Lionel Messi, Pep Guardiola paparazzato a Barcellona: ore decisive per il trasferimento al Manchester City

29 agosto 2020 a

a

a

Sono ore decisive per il futuro di Lionel Messi. La stampa spagnola in blocco è ormai sicura: a breve si definirà la situazione del fuoriclasse argentino, anche perché domenica il Barcellona ricomincerà ufficialmente la stagione e il numero 10 probabilmente non ci sarà, dato che si considera un giocatore libero di cercare un’altra squadra, dopo aver manifestato al club l’intenzione di esercitare l’opzione di svincolo unilaterale al termine della stagione 2019-20. Tale clausola era esercitabile entro il 10 giugno, ma Messi sostiene che sia ancora valida perché la stagione è stata prolungata a causa del Covid. Quindi l’argentino è convinto di avere il diritto di svincolarsi a zero prima che inizi la nuova stagione. Inoltre sembra ormai vicino ad un accordo con il Manchester City, che fin dalla prima ora è stata indicata come la favorita assoluta per assicurarsi le prestazioni del fenomeno argentino: un indizio importante in questo senso arriva da Pep Guardiola, che è stato fotografato in un ristorante di Barcellona. Secondo i ben informati l’allenatore degli inglesi è in città per incontrare Messi: è atteso anche il padre dell’argentino, verosimilmente per concludere l’accordo che ricongiungerà l’allievo e il maestro in quel di Manchester.

Messi e Barcellona, 220 milioni di motivi per dirsi addio e i "trucchetti" di Bartomeu

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.