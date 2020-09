Ferrari, sfregio ai tifosi in vista del Mugello: quanto costano i biglietti per vedere la peggior rossa di sempre

02 settembre 2020 a

Periodo nero per la Ferrari. Non solo le performance, ridicole, sui circuiti di Formula 1. Non solo le bizze di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Non solo un Mattia Binotto sempre più in difficoltà. Ora, ci si mette anche un grottesco scivolone in vista del Mugello, Gran Premio numero mille nella storia di Maranello. Per l'occasione, sottolinea Il Giornale, verranno messi in vendita infatti soltanto 3mila biglietti: il coronavirus, infatti, riduce il pubblico ai minimi termini. E dove sta lo scivolone? Presto detto: i biglietti per la gara che si disputerà il 13 settembre costeranno la bellezza di 1.200 euro. Nel dettaglio, per la domenica si va da un minimo di 750 euro a tagliando per le tribune 58 o Materassi ai 1.200 euro per la Poltronissima Pit Lane in Tribuna Centrale. Venerdì, per le prove libere, i biglietti oscillano tra 188 e 300 euro; per le qualifiche si parte da 375 e si arriva a 600 euro. Prezzi proibitivi per vedere una delle peggiori Ferrari di sempre, proprio nel momento in cui il Cavallino chiede aiuto ai tifosi. Maranello, da par suo, fa sapere di non aver messo becco sul prezzo dei tagliandi: "La decisione è di Formula 1 e promoter dopo un'analisi dei prezzi di Monza e della MotoGp", si sono affrettati a spiegare. Eppure, il concreto sospetto che si potesse fare qualcosa di meglio non si può scacciare.

