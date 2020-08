Charles Leclerc, la frase sfuggita dopo il Gp del Belgio: "Se mi sono divertito?". Il disastro Ferrari in una battuta

31 agosto 2020 a

Quel "figli di put***a" sfuggito a Charles Leclerc al rientro nei box Ferrari per il pit stop la dice lunga sul clima che si respira nella Rossa. Il Gp del Belgio è forse il punto più basso toccato nella storia recente della più gloriosa scuderia della Formula 1 e lo stesso tweet del pilota monegasco, giunto quattordicesimo, riassume "l'impresa" in modo perfetto subito dopo la gara: "Mi sono divertito il primo giro, poi più niente".

Come dargli torto. La vettura è tutto tranne che competitiva. "Questa situazione è molto brutta - ha spiegato Leclerc ai giornalisti, depresso -. Non funziona niente, non siamo riusciti in tutto il weekend a mettere a punto la macchina. Per Monza non mi aspetto nulla, non siamo in condizione di coltivare ambizioni...". Gli ha fatto eco Sebastian Vettel, arrivato tredicesimo: "Non avevamo abbastanza velocità, non eravamo in grado di effettuare sorpassi. È stato un Gran Premio davvero infelice per noi. Ora andiamo a Monza e al Mugello per continuare a lavorare, ma non era questo il modo in cui sognavamo di presentarci alle tappe italiane del campionato".

