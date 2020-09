Us Open, debalce italiana: agli ottavi fuori anche Matteo Berrettini

08 settembre 2020 a

a

a

Da dieci giocatori ammessi nel tabellone tabellone principale degli Us Open, inclusi qualificati e i lucky loser, siamo passati a zero. Dopo l'uscita al terzo turno di Salvatore Caruso contro Andrej Rublëv, si ferma agli ottavi di finale sempre con Rublev il cammino di Matteo Berrettini agli Us Open.

Il tennista romano n.8 del ranking mondiale e sesta testa di serie a Flushing Meadows è stato eliminato col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 dal russo n.14 del mondo Andrey Rublev dopo 2 ore e 44 minuti di gioco. Il 22enne moscovita raggiunge per la seconda volta in carriera i quarti nella seconda prova dello Slam che si disputa sui campi in cemento di New York.

Ma cosa ha fatto? Pazzesca squalifica di Djokovic: il serbo è fuori dagli Us Open

Una vera e propria debacle per il tennis di casa nostra. Berrettini dice addio agli Us Open 2020 ma anche ai 53.400.000 di montepremi, secondo Slam di una stagione stravolta dalla pandemia, che si disputa sul cemento di Flushing Meadows, a New York.

Rublev se la vedrà con il connazionale Daniil Medvedev che ha centrato i quarti. Il russo, numero 5 del mondo e finalista lo scorso anno, ha superato lo statunitense Frances Tiafoe, numero 82 Atp, 6-4, 6-1, 6-0 dopo solamente un'ora e 40 minuti di gioco. Nei quarti il russo, che in quattro turni non ha perso neanche un set, se la vedrà col connazionale Rublev

Per quanto riguarda il fronte femminile Dopo Serena Williams anche Victoria Azarenka e Elise Mertens accedono ai quarti di finale degli Us Open, seconda prova stagionale dello Slam in corso di svolgimento sul cemento di Flushing Meadows. La bielorussa Azarenka ha superato la ceca Karolina Muchova, testa di serie n.26 del mondo, in rimonta col punteggio di 5-7, 6-1, 6-4 dopo due ore e 24 minuti di gioco.

Prossima avversaria della bielorussa sarà la belga n.18 Wta Elise Mertens che un pò a sorpresa ha eliminato Sofia Kenin, campionessa dell'Australian Open e seconda testa di serie del torneo, 6-3, 6-3.

Niente Roland Garros e Internazionali di Roma per Ashleigh Barty. Dopo il forfait agli Us Open la tennista australiana n.1 del mondo ha annunciato che rinuncerà anche ai tornei di Parigi e Roma per paura del coronavirus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.