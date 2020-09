Sebastian Vettel, l'addio alla Ferrari e l'approdo alla Aston Martin con motori Mercedes. Sospetto: "Una spia?"

11 settembre 2020 a

Sebastian Vettel passerà alla Aston Martin. Il contratto è per il 2021 e oltre, non specificando una durata. Entrare nell'orbita Mercedes, i motori della scuderia inglese sono tedeschi, ha comunque un significato. Ma Vettel, scrive il Giornale, per ora pensa solo all'Aston Martin.

"Un ragazzino di 22 anni, deve crescere". Binotto, inspiegabile bordata a Leclerc: Ferrari, che succede?

"Il vantaggio che ha Mercedes ci sarà anche negli anni a venire, ma è una sfida entusiasmante per me. Voglio gareggiare per le prime posizioni e non lottare in fondo. E questo team vuole crescere" Certo fa strano che un ex ferarrista come Vettel, che deve comunque completare la stagione con Maranello. abbia già firmato per una squadra che ha i motori tedeschi dei principali rivali della Rossa è che vada a guidare una vettura col nome dell'auto preferita dalla spia 007 James Bond (Aston Martin). A pensar male, diceva qualcuno, si fa peccato, ma spesso si indovina...

