Anna Billò, il "dopo Ilaria D'Amico". Calcio in tv, i nuovi palinsesti Sky tra campionato, Champions League ed Europei

Nemmeno il tempo di celebrare la UEFA Champions League vinta dal Bayern Monaco lo scorso 23 agosto, che è già il momento di voltare pagina, di aprire un nuovo capitolo, tutto da scrivere. A Sky il calcio è servito tutti i giorni. Si riparte sabato con il ritorno in campo della Premier League e si continua fino a luglio del prossimo anno con la finale di UEFA Euro 2020, a Londra. Nel mezzo, tantissimi gol ed emozioni, con oltre 1.000 match in diretta dagli stadi più belli d’Italia ed Europa, le sfide più affascinanti, i top club più vincenti. Su Sky il calcio è show, spettacolo, adrenalina, raccontato da una super squadra di commentatori e giornalisti e studi al top della tecnologia, per garantire sempre la massima qualità, nell’analisi dei contenuti - anche grazie all’esclusivo Sky Sport Tech - e nella spettacolarità delle immagini.

Novità in studio per la prossima stagione: Anna Billò condurrà i pre e post partita della UEFA Champions League (sarà lei l'erede di Ilaria D'Amico) e avrà al suo fianco in un nuovo ruolo Alessandro Costacurta. Leo Di Bello guiderà gli studi della UEFA Europa League. A Sky arriva anche un volto nuovo, un fuoriclasse del giornalismo molto amato dal pubblico: Sandro Piccinini sarà presenza fissa del “Club” di Fabio Caressa la domenica sera.

Per il 18° anno consecutivo, da sabato 19 settembre, Sky trasmetterà le partite della Serie A, con l’esclusiva di 266 incontri in diretta. Tra questi, 16 dei 20 big match. Anche nella stagione 2020/2021, Sky trasmetterà 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A (una partita anche in 4K HDR con Sky Q satellite), per un totale di oltre 530 ore live. Inoltre, per i clienti Sky, le 3 partite a giornata di Serie A di DAZN saranno visibili su DAZN1, canale 209 di Sky, per i clienti che aderiscono all’offerta Sky-DAZN.

Se la stagione del calcio riparte, quella dello sport su Sky continua, con l’imperdibile rush finale dei motori (F1, MotoGP e World Superbike), le Finals NBA e il grande tennis internazionale, tra cui il Masters 1000 di Roma (al via dal 14 settembre) e le ATP Finals di Londra. Nella stagione 2020/2021 dei canali Sport di Sky, spazio anche al golf (con lo Us Open dal 17 al 20 settembre), alla Major League Baseball e alle novità dell’America’s Cup di vela e dell’All Elite Wrestling. Senza dimenticare la programmazione di Eurosport ai canali 210 e 211, con basket, ciclismo, motori, tennis e molto altro. Gli eventi sportivi di Sky della stagione 2020/2021 si possono vivere su Sky Q, ma anche in mobilità su Sky Go, per seguire gli appuntamenti live su smartphone, tablet e PC, e in streaming su NOW TV. E on demand, nella sezione Sport, gli approfondimenti sono sempre a portata di telecomando e si può scegliere il momento migliore di visione.

