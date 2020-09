Boca Juniors, la partita focolaio in Libertadores: "Calciatori positivi al Covid? Possono giocare"

15 settembre 2020 a

Il Boca Juniors potrà schierare giocatori positivi al coronavirus nella partita di Copa Libertadores contro il Libertad di Asuncion. Sembra incredibile, invece è tutto vero: la decisione clamorosa è destinata a creare un precedente molto pesante, anche se si sa che il Sudamerica in materia calcistica fa storia a sé, dato che dare due calci a un pallone è considerata una questione di vita o di morte. Fatto sta che una semplice gara può trasformarsi in un vero e proprio focolaio: basta uno sputo, o anche meno. In quest’ottica la decisione dei vertici della Conmebol appare davvero folle, ma intanto il ministero della salute paraguaiano ha dato il suo assenso. La ragione alla base di ciò è legata alla carica virale dei giocatori positivi, ritenuta dagli esperti della federazione sudamericana troppo bassa per comportare rischi di contagio. Il Boca però si è infuriato per questa scelta e ha minacciato di ricorrere alle vie legali.

