Luis Suarez, doccia gelata dopo l'esame di italiano: "Si immagina già lì", ma la Juve sceglie Dzeko

“Quando ha dovuto immaginarsi in una città italiana per la prova sostenuta, Luis Suarez ha pensato a una che potete ben immaginare”. Lo ha svelato all’Ansa Lorenzo Rocca, uno degli esaminatori dell’attaccante uruguaiano, che oggi ha sostenuto e superato l’esame di italiano, necessario al fine di completare l’iter burocratico per ottenere il passaporto del nostro paese. La Juventus sembra però determinata a prendere Edin Dzeko, per il quale è già pronto un contratto da 7,5 milioni a stagione: il bomber della Roma è diventato la prima scelta di Pirlo, è tutto fatto con i giallorossi che hanno sbloccato l’operazione dopo aver incassato il sì di Arek Milik. I tifosi bianconeri sono tornati a sperare dopo l’esame di Suarez, il quale però a questo punto difficilmente si muoverà da Barcellona: i blaugrana non hanno alcuna intenzione di versare i 15 milioni che spettano all’uruguaiano per la risoluzione anticipata del contratto e allora se lo terranno almeno fino a gennaio.

