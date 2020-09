Milan, clamorosa bomba: arriva Memphis Depay? Intreccio da sogno nel nome di Lucas Paquetà

18 settembre 2020 a

a

a

La notizia era già trapelata alla vigilia: sulle tracce di Lucas Paquetà c'è il Lione. I rossoneri vogliono 23-24 milioni di euro, giusto per pareggiare l'investimento per il brasiliano, che dopo un buon inizio in rossonero non ha mai brillato. Ma ci sono delle novità. I francesi, infatti, avrebbero messo sul piatto Memphis Depay, un pezzo da novanta, attaccante della nazionale olandese, uno dei rinforzi che Koeman avrebbe voluto per il suo Barcellona. E il Milan ci sta ovviamente pensando, anche se è probabile che il Lione voglia un conguaglio: l'anno scorso valutò il giocatore 45 milioni di euro. E perché mai il Lione, ora, lo offre? Presto detto: il contratto del giocatore è in scadenza nel 2021 e non ci sarebbero margini per il rinnovo. Chiaro, insomma, perché la squadra di Garcia vorrebbe venderlo ora. Nel caso arrivasse a Milano, l'olandese si troverebbe con Zlatan Ibrahimovic, suo idolo da sempre.

Federico Chiesa al Milan, la bomba di calciomercato: "Possiamo parlarne", la trattativa decolla

"Colpa della quarantena". Rafael Leao confessa, il Milan non smentisce: l'ultimo grosso guaio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.